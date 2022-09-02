المصائب تتوالي .. منع الاتحاد من القيد لفترتي انتقالات

بداية موسم صعبة للعميد

لا يحظى الاتحاد بالبداية الأفضل من حيث الظروف والأجواء للموسم الجديد، حيث يغيب عنه مهاجمه عبد الرزاق حمدالله لإيقافه لمدة 4 أشهر ومدافعه مهند الشنقيطي لإيقافه شهرين وقد مُنع من القيد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مصاعب العميد ازدادت بوصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم لنظيره السعودي يُفيد بإيقاف النادي عن قيد اللاعبين لفترتي تسجيل قادمتين ومتتاليتين.

لماذا مُنع الاتحاد عن القيد لفترتي انتقالات من فيفا؟

القانوني المختص بالنزاعات الرياضية، أحمد الشيخي، أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن فيفا اتخذ قرارًا بإيقاف الاتحاد فترتي انتقالات عن التسجيل بسبب عدم تسديده للمبالغ المستحقة عليه للاعبه السابق يوسف نياكاتي.

وأوضح الشيخي أن منع القيد يشمل اللاعبين المحليين والأجانب ولن يتم رفعه سوى عند تسديد المبلغ المطلوب، وفي حال عدم التسديد سيُمدد الإيقاف لفترة انتقالات ثالثة.

وفي تفاصيل القضية، كشف الأكاديمي أن نياكاتي كان له مستحقات مالية لدى الاتحاد لم تُسدد مما جعله يتوجه للفيفا ويتقدم بشكوى ضد النادي السعودي هناك، وقد حُكم لصالحه بالحصول على 2.5 مليون ريال سعودي بجانب 10400 ريال شهريًا.

الاتحاد ورغم طلبه لحيثيات الحكم إلا أنه أهدر مدة الـ21 يومًا المتاحة له للاستئناف دون التقدم باستئناف ضد القرار مما جعله نهائي، ولذا أرسل فيفا اليوم إلى الاتحاد السعودي ليُعلمه بالقرار.

Shahid

لماذا يغيب حمدالله والشنقيطي عن الاتحاد؟

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد وإدارييه حامد البلوي ومشعل السعيد ومهاجمه حمدالله بتهمة التحريض والتفاوض خلال مدة سريان العقد، وقد ربح الدعوة وحكمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بإيقاف النادي لفترة انتقالات واحدة قادمة وإيقاف نجمه المغربي لـ4 أشهر.

القضية وصدور أحكام إيقاف بحق السعيد والبلوي أطاح بهما من الاتحاد حيث قدم الرجلان استقالتهما، فيما استأنف الاتحاد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي وينتظر كذلك قرار فيفا بشأن شكوى النصر ضد حمدالله والمتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أما الشنقيطي فقد تم إيقافه من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لمدة شهرين لعدم التزامه بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي السعودي فور طلب الاتحاد السعودي ذلك، مشيرة إلى أن ناديه أرسل خطابًا للاتحاد يُفيد بتعرضه للإصابة وحاجته للراحة.

اللجنة عاقبت النادي الجداوي بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي، وأوضحت أن شعور اللاعب بالألم ومشاورة الجهاز الطبي في الاتحاد لا يُبرر اعتذار النادي ومخالفته لنص الفقرة الـ16 من المادة الـ11 في لائحة الاحتراف، والتي تؤكد أن الاتحاد السعودي فقط وليس النادي هو من يمتلك قرار انضمام لاعب أو عدم انضمامه للمنتخب الوطني.