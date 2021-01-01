المصائب لا تأتي فرادى .. هازارد ينتكس ويغيب عن الديربي ضد أتلتيكو

تقارير صحفية تؤكد انتكاس إيدين هازارد نجم ريال مدريد وغيابه عن لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البلجيكي إيدين هازارد لن يتواجد في مباراة فريقه المقبلة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب كان في طريقه للعودة للمشاركة مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي.

وأوضحت الصحيفة أن هازارد شعر بالألم خلال تدريبات فريقه الأخيرة، مما جعله يسعى للتأني في العودة للمباريات من جديد، ولن يتواجد في مواجهة أتلتيكو مدريد أو أتالانتا.

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ويستعد ريال مدريد في الوقت الحالي لمواجهة غاية في الصعوبة أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل.

ويحتل الملكي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو الترتيب بـ 58 نقطة ولريال مدريد مباراة أكثر.

وأصيب هازارد إصابته الأخيرة أمام فريق ليفانتي في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، بالتحديد في السادس من فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك في 13 مباراة في كل البطولات مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف.