المصائب لا تأتي فرادى في برشلونة .. تير شتيجن يخضع لجراحة في الركبة

نادي برشلونة يعلن عن خضوع حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية في الركبة.

أعلن نادي برشلونة عن خضوع لاعبه الألماني مارك أندريه تير شتيجن لجراحة في الركبة غدًا الثلاثاء بعد شكواه الأخيرة من مشكلة في أحد الأوتار.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن الجراحة ستقام على دي أحد الأطباء المختصين في ذلك المجال في مدينة برشلونة.

وكتب الفريق الكتالوني في البيان: "يعلن نادي برشلونة أن الحارس مارك أندريه تير شتيجن سيخضع لجراحة في أوتار الركبة اليمنى، عن طريق الطبيب رامون كوجات".

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ويعاني شتيجن من مشكلة في الركبة منذ عدة أسابيع، إلا أن اللاعب فضل ألا يخضع للعملية الجراحية سوى بعد انتهاء الموسم بشكل رسمي.

وكان شتيجن قد شارك في واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق رفقة برشلونة عندما تلقى ثمانية أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يحدد النادي الكتالوني موعد عودة اللاعب للتدريبات والملاعب، لكن في ظل الفترات الطويلة المعروفة عن إصابات الركبة من المنتظر أن يغيب عن بداية التحضير للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن اليوم عن رحيل مدربه الإسباني كيكي سيتيين في أعقاب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ وتوديع دوري أبطال أوروبا.