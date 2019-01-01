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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

المصائب تتوالي على جاتوزو – غياب ثلاثي عن مواجهة جنوى

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ميلان لن يحتمل خسارة جديدة في الدوري

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فشل ميلان في تحقيق الفوز بلقب السوبر الإيطالي، مكتفيًا بالخسارة من يوفنتوس بطل الثنائية المحلية، بهدف نظيف.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة السيدة العجوز لتحقيق اللقب الأول في عام 2018، بفضل رأسيته في شباك دوناروما.

وتعرض الإيفواري فرانك كيسي للطرد في الدقائق الأخيرة ، بعد تدخل قوي مع الألماني إيمري تشان، ليفشل ميلان في العودة بنتيجة اللقاء.

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وسيغيب كيسي عن صفوف ميلان في مواجهة جنوى بالجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، بفضل الإيقاف لمباراة واحدة.

وكذلك سيغيب كل من دافيدي كالابريا والقائد أليسيو رومانيولي بسبب الحصول على بطاقة صفراء.

فيما سيعود الإسباني سوزو لمواجهة الفريق الجريفوني، بعدما غاب أمام سامبدوريا في الكأس والسوبر أمام يوفنتوس، بسبب الطرد أمام سبال للحصول على إنذارين.

ويحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.

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