المصائب تتوالى على الزمالك .. بيان رسمي بإصابة فرجاني ساسي

ساسي من أهم العناصر الأساسية في فريق الزمالك

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق عقب مواجهة مولودية الجزائر ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع مولودية الجزائر في استاد القاهرة الدولي، في بداية محبطة للفارس الأبيض في مستهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف النادي الأبيض عبر موقعه الرسمي بإصابة في كاحل القدم، مما سيجعله يخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد مدى الإصابة.

وسيخضع ساسي للأشعة عقب زوال الورم المتواجد في الوقت الحالي على كاحل قدمه، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة المولودية الجزائري.

وأشار البيان إلى أن الزمالك سيحصل على راحة سلبية السبت، ومن بعده يستعد لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة بعد لعب 11 مباراة حيث حقق الفوز في 8 وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة فقط.