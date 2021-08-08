المصائب تتوالى.. برشلونة يفقد أجويرو في انطلاقة الموسم

كأن الهموم تأتنس بعضها ببعض فلا تنزل على الناس إلا معا

بعد ساعات من وداع أسطورة الفريق، ليونيل ميسي أعلن نادي برشلونة عن إصابة مهاجم الفريق الحالي، سيرخيو أجويرو في بداية الموسم الجديد.

ويستضيف برشلونة نظيره يوفنتوس على ملعب يوهان كرويف، بكأس جوان جامبر المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، في حضور 3 آلاف مشجع.

ما هي تفاصيل إصابة أجويرو؟

نشر برشلونة في بيان رسمي، عبر موقعه الرسمي، عن معاناة أجويرو من إصابة غير متوقعة، في وتر ربلة الساق اليمني، وهو ما يؤكد غيابه عن مباراة يوفنتوس.

🏥 MEDICAL UPDATE



Coutinho ✅

Clément Lenglet & Sergio Agüero ❌



All the details 👉 https://t.co/R4X7ZRx2W9 pic.twitter.com/52A1ge4318 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

وكشفت التقارير الصحفية، أن مدة غياب اللاعب تتراوح ما بين 3 لـ4 أسابيع، حتى يستطيع العودة للمشاركة مع برشلونة.

كيف هي قائمة كتيبة كومان للقاء يوفنتوس؟

شهدت القائمة النهائية تواجد فيليب كوتينيو، الذى حصل على التصريح الطبي فيما يقود ممفيس ديباي الهجوم فى غياب سيرخيو أجويرو.

كما غاب كليموه لينجليه، حيث يعانى من إصابة في الركبة اليمنى ودي يونج الذي يعاني من إصابة في الجزء الخلفي من الساق اليمنى.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة يوفنتوس في كأس جوان جامبر كتالي:

حراسة المرمى: نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: ديست، بيكيه، أروخو، ألبا، إيمرسون، أومتيتي، بالدي.

الوسط: بوسكيتس، بويج، بيانيتش، كوتينيو، روبيرتو، كويادو، نيكو جونزاليس.

الهجوم: جريزمان، ممفيس ديباي، برايثوايت، ديمير، ماناج.

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