النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

المصائب تتوالى على أتليتكو مدريد بعد التعادل مع بروج

التعليقات()
Getty Images
مباراة محملة بالخسائر لرجال دييجو سيميوني

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تلقى أتليتكو مدريد المزيد من الأخبار السلبية بعدما تعرض لاعبه توماس ليمار للإصابة في مباراة الفريق أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل أتليتكو مدريد سلباً أمام بروج مساء الثلاثاء ليفقد صدارة المجموعة الأولى لمصلحة بوروسيا دورتموند الذي انتصر على موناكو بهدفين نظيفين.

وخرج ليمار في الدقيقة 61 من عمر المباراة مصاباً بقدمه اليسرى وحل بدلاً منه فيتولو في تشكيلة أتليتكو.

اختيارات المحررين

وكشفت التقارير الأولية من ملعب المباراة أن اللاعب الفرنسي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل الأيسر بحسب "سبورتس" الفرنسية.

مورينيو يهاجم صحفياً بسبب بوجبا

لاعب أرسنال السابق يقترح مبادلة جديدة بين أرسنال ومانشستر يونايتد

وأشار الصحيفة الفرنسية أن اللاعب معرض للغياب لمدة طويلة بسبب تلك الإصابة ولكن سيتأكد الأمر بعد خضوعه للفحوصات صباح الأربعاء.

ويعاني أتليتكو مدريد من تعدد الإصابات في صفوف فريقه وآخرها ماريا خيمينيز الذي أصيب قبل بداية المباراة.

ويحتل أتليتكو مدريد حالياً المرتبة الثانية بالدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة.

 

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق