المشرف على الكرة بأهلي جدة يلوم المدافعين بشأن هزيمة الهلال

الأهلي سقط أمام الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأمير منصور بن مشغل المشرف العام على فريق أهلي جدة، عن سبب الهزيمة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا في دور الـ16.

وكان الهلال قد حقق الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال بن مشعل في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نحن من هزمنا أنفسنا أمام الهلال، بأخطاء لاعبينا خاصًة في خط الدفاع وأعطينا الفرصة للمنافس للفوز".

وأضاف: "خسارتنا أمام الهلال غير مقبولة نهائيًا، وسأجتمع مع برانكو من أجل الوقوف على الأخطاء ومعالجتها خلال الفترة المقبلة".

وتابع مشعل: "الفرصة مازالت قائمة في الصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا، المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة على لاعبي الأهلي".

ويجب على الأهلي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة أو بنتيجة فارق 3 أهداف من أجل العبور إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.