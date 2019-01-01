المشرف العام على العين: لن نتخلى عن عموري ولكن

اللاعب أثار الجدل بخوضه فترة تأهيل بناديه السابق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد عبيد حماد؛ المشرف العام على العين الإماراتي، أن ناديه لا يتخلى عن أيٍ من أبنائه حتى مع انتقالهم لأندية أخرى، موضحًا حقيقة الدخول في مفاوضات مع عمر عبد الرحمن "عموري"؛ المحترف في صفوف الهلال السعودي.

عموري استكمل برنامجه التأهيل خلال أيام عيد الفطر المبارك في بلده بنادي العين، مما أثار عديد التساؤلات والشكوك حول اقتراب عودته إلى الزعيم الإماراتي من جديد.

وقال حماد، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "وجود عموري في العين غير مستغرب، بعيدًا عن أمور التعاقدات فإن العين علاقته ممتدة مع جميع اللاعبين ولن يتخلى عن أي لاعب ويتركه لمجرد أنه احترف خارجه، وعموري أحد أبناء البنفسجي".

شقيق عموري يكشف عن الأندية التي تفاوض اللاعب

وأضاف: "نحن نحترم العقد الساري بين عموري والهلال، وأي أمور تخص التعاقدات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للعين، حاليًا نحن نرتب أمورنا للموسم المقبل، لكن لم يحدث اتصال مع الهلال بخصوص استعادة عموري".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا كان قد رحل عن العين في الميركاتو الصيفي الماضي، منتقلًا إلى الهلال في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد فقط، بعد فشل مفاوضات التجديد مع البنفسجي.

وتعرض عموري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في بداية الموسم الكروي المنقضي، غاب على إثره حتى نهاية الموسم، ويخضع حاليًا فترة تأهيل للعودة مجددًا للملاعب.

الهلال دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع اللاعب لتجديد عقده، الذي ينتهي في أغسطس المقبل إلا أنه لم يُحس شيء حتى الآن.