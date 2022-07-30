المسلسل يستمر.. خطة جديدة من برشلونة للتخلص من دي يونج

برشلونة يحاول التخلص من دي يونج بكل الطرق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مخطط جديد لدى إدارة برشلونة من شأنه أن يحل أزمة اللاعب فرينكي دي يونج الحالية من حيث مغادرة النادي أو البقاء.

حيث يرغب الفريق الكتالوني بمغادرة دي يونج إلى مانشستر يونايتد لكن متوسط الميدان الهولندي يرفض الخروج إلى فريق لا يشارك بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن إدارة البلوجرانا قد توصلت إلى حل قد يسهل على دي يونج عملية الخروج، لكي يتيح للنادي حل مشاكله المالية.

حيث أن برشلونة يريد أن يبيع دي يونج لكي يستطيع تسجيل صفقاته الجديدة في قائمة الفريق، وهو ما أكده رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس منذ أيام.

والمشكلة تكمن في حجم الرواتب الضخم الذي يعاني منه الفريق الكتالوني، والذي سيحل في حالة خروج دي يونج والتخلص من راتبه.

وأوضح التقرير أن الحل الذي تفكر فيه الإدارة هو إعارة دي يونج لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، على أن يعود بعد ذلك للبلوجرانا.

وهذا الحل من شأنه أن يحل أزمة تسجيل اللاعبين لهذا الموسم، ويلبي طلبات دي يونج، لكن الهولندي قد يرفض لكي يظل مع برشلونة وهي رغبته الأولى.

وأشار التقرير إلى أن بايرن ميونخ قد يكون الوجهة المقبلة لدي يونج، حيث أعطى الفريق الألماني اهتمامه من قبل بالهولندي، كما أنه يشارك في البطولة القارية.

جدير بالذكر أن تشافي يشرك دي يونج في الفترة التحضيرية الحالية في مركز قلب الدفاع، وهو ما اعتبره البعض طريقة غير لائقة من النادي لجعل الهولندي يغادر.