المسحل يُعدد نقاط قوة المنتخب السعودي قبل موقعة الأرجنتين

الأخضر يستعد لمباراته الأولى في كأس العالم قطر 2022

يستعد المنتخب السعودي لمباراته الأولى في كأس العالم قطر 2022 والتي سيُواجه خلالها نظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل في الدوحة يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد في تصريحات لقنوات SSC السعودية أن الأخضر جاهز تمامًا للمباراة وسيسعى لتقديم أداء جيد أمام زملاء ليونيل ميسي.

وقد عدد نقاط قوة الفريق بقوله "الأجواء رائعة جدًا، تركيز الفريق عالٍ جدًا، الانسجام كبير بين الجميع".

أضاف "المجموعة لها فترة طويلة معًا والمدرب كذلك متواجد معهم من 3 سنوات ويعلم تفاصيل كاملة عن جميع اللاعبين، كذلك الجهاز الطبي والإداري والبدني".

أتم "وصلنا لجاهزية كبيرة ونأمل يوم المباراة أن نكون جاهزين تمامًا ونقدم المستوى الذي يطمح له الجمهور السعودي ويليق بالتطور الكبير الذي حدث في كرة القدم السعودية".

يُشار إلى أن الأخضر وقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ومن المقرر أن يُواجه المنتخب الأوروبي في الجولة الثانية وختام دور المجموعات سيكون أمام المكسيك.