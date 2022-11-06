المسحل يُحدد موعد الإعلان عن قائمة السعودية النهائية لكأس العالم

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي حاليًا

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني النهائية لكأس العالم قطر 2022 سيكون يوم الـ11 من نوفمبر القادم.

الأخضر يتواجد حاليًا في أبو ظبي حيث يُقيم معسكرًا إعداديًا للمشاركة في مونديال 2022، وقد لعب مباراة ودية اليوم أمام أيسلندا حسمها لصالحه بهدف سعود عبد الحميد.

المسحل أوضح خلال تصريحات بعد المباراة نقلها برنامج "أكشن مع وليد" أن مهمة المدرب هيرفي رينارد في اختيار 26 لاعبًا من الـ33 الموجودين حاليًا في المعسكر صعبة، لكن مشددًا في نفس الوقت على أنه الأكثر علمًا باللاعبين وقدرة على اختيار الأسماء المناسبة.

وأضاف "مباراة اليوم مهمة وتضمنت التحامات بدنية قوية كان الفريق والمدرب بحاجة لها للدخول في نسق المباريات، تبقى لنا مباراة في أبو ظبي يوم الخميس أمام بنما، ثم اللقاء الأخير في الرياض ضد كرواتيا يوم 16 نوفمبر".

تابع "المدرب بدأ يُحدد معالم التشكيل الذي سيخوض المباراة الأولى في كأس العالم، سنعود للرياض يوم 10 نوفمبر وستُسلم القائمة النهائية يوم 11 نوفمبر، وسنتجه للدوحة مساء يوم 16 بعد المباراة أمام كرواتيا".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وسيبدأ مشواره بمواجهة رفاق ليونيل ميسي.