المسحل يجري اتصالا برئيس اتحاد الكرة الياباني بعد إصابته بـ"كورونا"

فيروس كورونا يتفشى في جميع دول العالم

أجرى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الياباني كوزو تاشيما للاطئمنان على صحته.

وكان كوزو تاشيما قد أعلن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الماضية.

وحرص المسحل على الاطمئنان على رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، بعد إعلانه بتعرضه للمرض، وهو ما يثير حزن الجميع.

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ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يجري اتصالًا برئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم السيد كوزو تاشيما يطمئن من خلاله على صحته بعد إصابته بفايروس كورونا الجديد".

رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يجري اتصالًا برئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم السيد كوزو تاشيما يطمئن من خلاله على صحته بعد إصابته بفايروس كورونا الجديد.

#COVID19 https://t.co/GZIT6C371k — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 19, 2020

وكانت المسابقات الرياضية في البلدين قد تم تعليقها مؤخرًا بسبب ظهور حالات مصابة بكورونا الجديدة حتى يتم السيطرة على الموقف.

فيروس كورونا ضرب الكثيرمن بطولات كرة القدم حول العالم، وتم تأجيلها وتعلقيها لأجل غير مسمى حتى يتم السيطرة على تفشي المرض.