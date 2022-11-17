المسحل: رينارد أصر على ارتداء الزي السعودي

المدرب الفرنسي سافر إلى قطر مرتديًا الزي السعودي

أكد ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، هو من أصر على ارتداء الزي السعودي، خلال السفر إلى قطر من أجل خوض منافسات كأس العالم 2022.

وقال المسحل خلال تصريحات لقناة "الكاس" القطرية: "الزي السعودي فكرة سمو وزير الرياضة، وكنا حريصين كاتحاد كرة قدم في استغلال هذه الفرصة الجميلة في إظهار الزي العربي التقليدي، والغريب أن رينارد ومساعديه أصروا على هذا الزي".

وتابع: "استعداد المنتخب كان رفيع المستوى، ولعبنا مباراة أمام كرواتيا وكانت مميزة نوعًا ما، والمنتخب الأرجنتيني مرشح لنيل كأس العالم، ولا شك في أنه من أقوى منتخبات العالم ونعرف الفوارق الفنية ولن تكون المباراة سهلة".

واختتم هيرفي رينارد تصريحاته قائلًا: "هذه فرصة أول مرة يكون كأس العالم في منطقة الخليج، وأطلب من الجماهير دعم لاعبي الأخضر والثقة فيهم، وإن شاء الله يكون النجوم في الموعد ويُفرحوهم".

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الأربعاء، من أجل المشاركة في كأس العالم، حيث يفتتح الأخضر مبارياته أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم.