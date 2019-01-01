المستكي يتحدث عن مواعيد دوري الخليج العربي والتنسيق مع القنوات الناقلة

منافسة قوية على لقب دوري الخليج العربي الإماراتي

تحدث عبدالحميد المستكي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ورئيس اللجنة الفنية عن مواعيد مباريات الدور الثاني في دوري الخليج العربي.

وأعلنت اللجنة اليوم الإثنين، عن مواعيد الدور الثاني في دوري الخليج العربي الإماراتي، بالتنسيق مع إدارة المنتخبات في اتحاد الكرة.

وقال المستكي في تصريحاته: "تحديد المباريات يتم دائمًا بالتنسيق مع القنوات المالكة للحقوق من خلال اجتماعات تنسيقية يحضرها ممثلو جميع الأطراف المعنية".

وأضاف: "الرابطة حرصت في تحديد مواعيد المباريات على أن تكون ثابتة وموحدة حسب متطلبات القنوات المالكة لحقوق البث التلفزيوني، وتماشيًا مع العقود المبرمة معها في هذا الشأن"".

اقرأ أيضًا - الكشف عن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي الإماراتي

وتابع رئيس اللجنة الفنية تصريحاته قائلًا: "القنوات طرف أساسي في تحديد المواعيد بحيث تتم دعوتهم لمناقشة المقترحات وكذلك متطلباتهم كشركاء وعلى ضوء ذلك يتم وضع التوقيتات النهائية".

ويشهد الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، منافسة قوية على اللقب من أجل الصعود إلى منصات التتويج في نهاية الموسم الجاري.