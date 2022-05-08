المستحيل ليس إنجليزيًا .. بريستول احتاج 7 أهداف للتأهل فحقق المعجزة!

في سيناريو مثير، خطف بريستول روفرز آخر المراكز المؤهلة إلى الصعود التلقائي من دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي "ليج تو" إلى منافسات دوري الدرجة الثالثة "ليج وان".

وبطريقة يصعب تصديقها، تمكن بريستول روفرز من الفوز على سكونثورب بنتيجة 7-0، ليخطف المركز الثالث بفارق الأهداف عن نورثامبتون.

فوز بريستول روفرز بنتيجة 7-0 على سكونثورب جعل الفريق يصل إلى 80 نقطة، لكن الأهم كان فارق الأهداف، الذي منحه التفوق على نورثامبتون.

الفوز الكبير جعلت فارق الأهداف لصالح بريستول روفرز يصل إلى زائد 22 هدفًا، بعد أن رفع رصيد أهدافه إلى 71 هدفًا، فيما تلقت شباكه 49 هدفًا.

أما نورثامبتون الذي فاز على بارو في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-1، فقد احتل المركز الرابع، بعد أن سجل 60 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا، بفارق 22 هدفًا أيضًا.

تأهل بريستول روفرز جاء بفضل الأهداف المسجلة، بعد أن سجل 71 هدفًا مقابل 60 لصالح نورثامبتون.

أهداف بريستول روفرز المسجلة، والتي بلغت 71 هدفًا، وبالطبع من بينها سباعية الجولة الأخيرة، كانت أكثر من كافية ليحجز الفريق مقعده في دوري الدرجة الثالثة، والمنافسة من أجل التأهل إلى دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" في الموسم المقبل.

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