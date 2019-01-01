المسابقات تكتفي بالعقوبات المالية على الأهلي والاتحاد السكندري

رغم أحداث المباراة المثيرة، لجنة المسابقات تكتفي باغرامات المالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، والتي جمعت بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء الماضي.

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الممتاز، باللقاء الذي شهد أحداث مثيرة باشتباك بين أعضاء الجهازين الفنيين للأهلي.

لجنة المسابقات قررت توقيع غرامة قدرها 40 ألف جنيه على ناديي الاتحاد السكندري والأهلي، لما بدر من الجمهور والفريقين من مظهر غير رياضي بعد انتهاء المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف الهاني سليمان وخالد قمر لاعبا الاتحاد، وعلي معلول وجيرالدو لاعبا الأهلي مباراة بعد حصولهم على الإنذار الثالث.

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💫كما حصل @FerjaniSassi على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن تدريب اليوم.



💠وشارك عبدالله جمعة في المران بعد تماثله للشفاء. pic.twitter.com/yPcDF9FTya — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، شهدت اشتباك بين خالد قمر وبعض من لاعبي الأهلي، بجانب أحد أعضاء الجهاز الفني للاتحاد مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي مباراة، وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراته أمام إنبي.

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وأوقفت لجنة المسابقات محمد طعيمة إداري الفريق 4 مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، وأيضًا إيقاف مجدي الشنبكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب الحكم ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة الفريق.