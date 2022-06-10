المسابقات تُبلغ الأندية بتأجيل جديد للدوري السعودي بسبب "الأولمبي"!

تأجيل جديد في الدوري السعودي يحلق في الآفاق

كشفت تقارير صحفية، عن قيام لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، بإبلاغ الأندية بتأجيل الجولتين 29 و 30 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب المنتخب الأولمبي.

تأجيل الدوري السعودي للمحترفين

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، قامت بإبلاغ الأندية بتأجيل الجولتين 29 و30 بالدوري السعودي للمحترفين، حال تأهل المنتخب الأولمبي إلى نصف نهائي كأس آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأجيل الجولة 29 جاء لمدة 5 أيام لتقام يوم 23 يونيو الجاري، وأما عن الجولة 30 فستقام يوم 27 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأولمبي مباراته يوم الأحد المقبل أمام فيتنام في ربع النهائي، وفي حالة التأهل إلى نصف النهائي سيتم تأجيل الدوري، أما في حالة خروج الأخضر فستقام المباريات في موعدها دون تغيير.

ماذا قدم المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا؟

يتصدر المنتخب السعودي لترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًا في أوزبكستان، وذلك برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل.

وفاز المنتخب السعودي في أول مباراة له على طاجيكستان بخمسة أهداف دون رد، ثم تعادل مع اليابان سلبيًا بدون أهداف، وحقق انتصارًا على الإمارات بهدفين دون رد.

وتأهل المنتخب السعودي إلى دور الربع نهائي متصدرًا لمجموعته، ليلاقي منتخب فيتنام مساء يوم الأحد المقبل، حيث الفائز من تلك المواجهة سيواجه الفائز من لقاء أستراليا وتركمانستان.

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