المزيد من المشاكل لراموس .. باريس يستهدف مدافع بايرن ميونخ

نجم ريال مدريد السابق حبيس دكة البدلاء في باريس سان جيرمان

يعيش سيرخيو راموس العديد من المتاعب منذ الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، حيث لم يشارك بصورة منتظمة بسبب الإصابات، المتكررة، بالإضافة إلى ظهور تسريب صوتي قديم له مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطلب فيه تدخله من أجل حصوله على الكرة الذهبية.

باريس سان جيرمان يفكر حاليًا في تدعيم دفاعه من خلال الدخول في مفاوضات مع إنتر ميلان لضم ميلان شكرينيار، والآن بدأ نادي العاصمة الفرنسية النظر لحلول دفاعية أخرى، حيث يستهدف التعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ.

لاعب أتلتيكو مدريد السابق يملك عقد مع العملاق البافاري يمتد حتى صيف 2024.

لوكاس هيرنانديز يزيد متاعب راموس داخل حديقة الأمراء

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية يضع لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، المدافع الفرنسي كأحد أهدافه لتعزيز الخط الخلفي للنادي.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن كريستوف جالتييه مدرب باريس الجديد يريد تطبيق نظام جديد مع ثلاثة قلوب دفاع، وينظر للاعب كأحد الخيارات التى تتمتع بالتعددية في الاستخدامات حيث أنه يملك القدرة على اللعب كظهير أو قلب دفاع في مختلف التشكيلات.

قدوم اللاعب الفرنسي الدولي قد يعني إنهاء فرصة راموس في اللعب بشكل أساسي مع النادي الباريسي، حيث سيكون خط الدفاع يتكون من الثلاثي ماركينيوس وميلان شكرينيار ولوكاس هيرنانديز.

يذكر أن بطل كأس العالم 2018، شارك مع بايرن ميونخ في 96 مباراة منذ الانضمام إليهم صيف 2019، وسجل هدف وحيد وصنع 7 آخرين.