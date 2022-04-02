المزيد من الأموال.. راعٍ جديد في الطريق إلى قميص برشلونة

أبرم برشلونة مؤخرًا اتفاقية مع شركة "سبوتيفاي" السويدية للبث الموسيقي لتكون الراعي الرئيس للنادي، بما اشتمل عليه ذلك من حقوق حصرية واسمية لملعب الفريق كامب نو، ولبعض الحقوق الأخرى بين الحصري والتشاركي.

ولكن يظل قميص برشلونة في انتظار مزيد من الرعاة سواء لقمصان فريق برشلونة للرجال أو السيدات، وهذه هي الصفقة التي يسعى البلوجرانا لإبرامها في الأيام المقبلة.

صفقة جديدة

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة للبيت الكتالوني عن مفاوضات تجري حاليًا بين برشلونة وشركة الخطوط الجوية التركية، المهتمة بشدة بالعودة للشراكة مع برشلونة وربط اسمها به.

وكانت الخطوط الجوية التركية مرتبطة بعقود رعاية مع برشلونة بين عامي 2010 و2012، عندما كان الرئيس الحالي لابورتا في نهاية ولايته السابقة.

ووفقًا لحديث أدلى به لابورتا مؤخرًا مع راديو كتالونيا، فإن "هناك 6 عروض من عديد الشركات، منها الخطوط الجوية التركية".

الخطوط الجوية التركية تشغل رحلات إلى أكثر من 322 وجهة حول العالم، وهي من أكبر شركات الطيران على الإطلاق.

مزيد من الأموال

وهذا ليس التوجه الرياضي الأول للشركة، التي ترتبط بتوفير السفر لأندية جالاتا ساراي وطرابرزون سبور وبورصة سبور الأتراك، وأيضًا بظهورها في بطولة أوروبا لكرة السلة، وعلى قمصان نادي ريفربليت الأرجنتيني.

ومن المنتظر أن يجني برشلونة مقابل هذا التعاقد زهاء 19 مليون يورو سنويًا، خصوصا مع مبيعات قمصانه التي تتراوح بين 10-15 مليون يورو سنويًا، شركة تركية أخرى هي "بيكو" تدرس عرض برشلونة للبقاء على قميص النادي مقابل تلك القيمة.

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