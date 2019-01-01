المزروعي: عدد كبير من جماهير الوصل تسببوا في تراجع الفريق

عضو إدارة الوصل السابق يتحدث عن تراجع نتائج الفريق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اتهم محمد عبيد المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي السابق، عددًا ليس بالقليل من جماهير ناديه، في تراجع نتائجه خلال الموسم الماضي.

المزروعي قال خلال تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم": "كل ما يحدث داخل نادي الوصل، من اختصاصات رئيس النادي والإدارة، ودور الجمهور هو دع ناديه من خلال التشجيع فقط.

وتابع: "بالنسبة إلى الشائعات التي تم تداولها في الأيام الماضية بشأن إدارة نادي الوصل، أرى أنه ليس من الضروري أن تصدر إدارة النادي بياناً للرد على هذه الشائعات، لأنها في الأساس شائعة ويجب تجاهلها، خصوصاً أنه يتم إطلاقها من جانب ضعاف النفوس الذين لديهم أغراض ونوايا غير طيبة".

وواصل: "إذا كان الجمهور ينساق خلف الشائعات، فهذه ليست مسؤولية إدارة النادي، وكما ذكرت دور الجمهور معروف وواضح، خصوصاً الجمهور الواعي الذي يتفهم واجباته نحو فريقه".

💢 وفقًا لصحيفة كيفاش المغربية 🗞️

هذه صورة لمحادثة دارت بين حمدالله وفيصل فجر يعتذر منه فيها على ركلة الجزاء، ويخبره بأن هيرفي رينارد هو من طلب منه تنفيذ الضربات الثابتة



جاء رد حمدالله كالتالي 👇

نعم أنت لم تتعاون معي لكنني لست غاضبًا منك وأتمنى لك التوفيق .. ما حدث قد حدث pic.twitter.com/b9eIdW5V7q — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 17, 2019

المزروعي أردف: "نعلم أن جمهور الوصل متعطش لتحقيق فريقه الفوز ببطولة، لكن للأسف من خلال متابعتي للفريق، أرى أن فئة من الجمهور، لم يكن عددها قليلاً، أسهمت بشكل سلبي في تراجع نتائج الفريق، وذلك بسبب حبها الشديد للوصل، ما يجعلنا نذكر مقولة (ومن الحب ما قتل)".

واختتم عضو إدارة الوصل السابق تصريحاته قائلًا: "بالنسبة إلى عدم تحقيق الوصل بطولة، بالتأكيد إدارة النادي لديها علم بالعوامل التي أدت إلى ذلك، ولكن بشكل عام كان من الواضح أن المشاركة في خمس بطولات تسببت في ضغط كبير على الفريق، إلى جانب الإصابات وعدم التوفيق في بعض المباريات، والدليل أنه عندما اكتملت صفوف الفريق، حقق الفوز على بطل الدوري، وبشكل عام أتمنى من الجمهور الوصلاوي أن يقف خلف الفريق ويسانده حتى يكون هناك تركيز على الاستعداد للموسم المقبل".

الوصل خرج الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة، حيث أنهى مشواره ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، محتلًا المركز التاسع.