المريسل: إن لم يحدث ذلك .. سأعتزل تويتر

الإعلامي المثير للجدل يُواصل التحدي

واصل الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل تحديه للجميع بشأن بطل الدوري السعودي هذا الموسم، إذ أكد مجددًا على ثقته بفوز الهلال باللقب على حساب الاتحاد.

المريسل يُثير الجدل منذ عدة أسابيع بدعمه وتشجيعه للهلال وسعيه بكل الطرق لإبعاد اللقب عن الاتحاد، وقد كان يُصر منذ عدة أسابيع على أن اللقب سيبقى في العاصمة الرياض.

ماذا قال المريسل حول المنافسة بين الهلال والاتحاد؟

الإعلامي النصراوي كان يُشجع الاتحاد في صراعه مع الهلال، لكنه انقلب على العميد منذ ظهور التسريبات الصوتية التي تجمع مديره التنفيذي حامد البلوي مع المهاجم عبد الرزاق حمدالله، وأعلن في نهاية مارس الماضي دعمه وتشجيعه للأزرق حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يتوقف المريسل هنا، بل استخدم كافة منابره الإعلامية لمساعدة الهلال على الفوز باللقب وكان دائم الرهان على ذلك، واليوم زاد في نبرة التحدي حين أكد أنه سيعتزل تويتر نهائيًا حال لم يُحافظ الزعيم على لقبه.

إذ كتب عبر تويتر "إن لم يُحقق الهلال دوري هذا العام .. فسأعتزل تويتر".

ان لم يحقق #الهلال دوري هذا العام

فسأعتزل التويتر

. https://t.co/76TSJ5q8Zb — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 21, 2022

ما هي حسابات صراع اللقب بين الهلال والاتحاد؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الهلال يكفيه الفوز بالمباراتين لحسم اللقب فيما على الاتحاد جمع الـ6 نقاط ثم انتظار تعثر منافسه في واحدة من مباراتيه.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.

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