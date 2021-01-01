تقارير | المريخ السوداني يشكو "كهربا" بسبب "العنصرية" .. ويهدد بالتصعيد للفيفا

كهربا دخل في مشادة مع لاعبي المريخ السوداني في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي

كشفت تقارير صحفية سودانية، اليوم الجمعة، أن المريخ السوداني سيقدم شكوى في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد محمود كهربا لاعب الأهلي المصري بسبب ما بدر منه تجاه لاعب فريقهم عبدالرحمن إسحاق.

الأهلي حقق الفوز على نظيره المريخ السوداني، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ووفقًا لما نشره موقع "كفرووتر" السوداني، أن النادي السوداني سيقوم بتقديم شكوى ضد لاعب النادي الأهلي الذي وجه إلى عبدالرحمن إسحاق بعض العبارات العنصرية خلال أحداث اللقاء.

وقد ظهر كهربا أثناء سير اللعب بالدخول في مشادة مع لاعبي المريخ السوداني قبل أن يتدخل عمرو السولية لفض الاشتباك اللفظي بينهما.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب السوداني سيصعد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة لم يحسم الكاف موقفه من هذا الأمر بسبب الألفاظ العنصرية التي وجهت للاعبه.

وأكد الموقع خلال تقريره أن رئاسة نادي المريخ وجه رئيس البعثة التي تواجدت في مصر بزيارة مقر الكاف وتقديم الشكوى مستشهدًا بتسجيل المباراة.