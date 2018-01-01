المريخ السوداني: تربطنا علاقة قوية بالجزائر ونسعى للتأهل لنصف النهائي

المريخ السوداني يواجه مولودية الجزائر في ربع نهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر عبده الليثي

علق أحمد محمد، الأمين العام لنادي المريخ السوداني، على قرعة دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال التي أجريت اليوم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، مثل مباراة الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري المصري، والوصل الإماراتي أمام أهلي جدة السعودي، والنجم الساحلي التونسي أمام الرجاء المغربي والمريخ السوداني أمام مولودية الجزائر.

وقال الأمين العام للمريخ السوداني في تصريحات تلفزيونية: "نتقدم بالشكر للاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم البطولة ومراسم القرعة اليوم". اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وأضاف: "علاقتنا بالجزائر قوية وسنلعب على الفوز في المباراة أمام المولودية والتأهل لدور نصف النهائي واللعب على لقب البطولة".

وتابع أحمد محمد: "كنا نتمنى أن يتواجد الهلال السوداني في البطولة العربية، ولكن نحن الآن الممثلين للكرة السودانية في المنافسات".

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ويواجه الفائز من مباراة الهلال والاتحاد، الفائز من مواجهة الوصل وأهلي جدة، ويواجه الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والنجم الساحلي، الفائز من مواجهة المريخ السوداني ومولودية الجزائر.