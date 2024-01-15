المرة الثالثة في مسيرته .. نجم النصر السابق يُصاب بقطع في الرباط الصليبي

لاعب موهوب أعاقته الإصابات كثيرًا

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني إصابة نجمه جونزالو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليُسرى، وهو الثالث خلال مسيرة نجم النصر السعودي السابق.

بيتي كان قد عاد إلى صفوف ريفر بليت بداية الموسم الجاري بعد نهاية رحلته مع النصر التي لم يُكتب لها النجاح بسبب الإصابات التي لاحقت صانع الألعاب الموهوب.

النادي أعلن عبر منصة إكس أن صاحب الـ30 عامًا تعرض لالتواء في الركبة خلال مباراة ودية يوم أمس الأحد، وقد خضع لفحوصات طبية اليوم الإثنين أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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جمهور النصر تفاعل مع خبر الإصابة وأبدى تعاطفه الكبير مع اللاعب، خاصة أنها الثالثة من نفس النوع في مسيرته الكروية، إذ كان قد تعرض للأولى والثانية خلال مسيرته مع الفريق السعودي عامي 2021 و2023.

بيتي كان قد لعب مع النصر 58 مباراة سجل بها 13 هدفًا وصنع 10، وقد انضم له قادمًا من أتالانتا الأمريكي صيف 2020 وغادره باتجاه ريفر بليت في أغسطس 2023.