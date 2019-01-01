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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

للمرة الأولى - امرأة تحكم مباراة في الدوري الفرنسي

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كأس العالم للسيدات وراء قيادتهم مباريات في دوري الدرجة الأولى

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين ستيفاني فرابار لمباراة ستراسبورج وأميان لتصبح أول أمرأة تتولى تحكيم مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أنّ ستيفاني ستصبح أول امرأة تتولى التحكيم في دوري الدرجة الأولى بعد تطبيق الفكرة في الدرجة الثانية منذ 2014.

وجاء الهدف من تعيين امرأة لقيادة المباراة هو تطوير التحكيم النسائي استعدادًا لبطولة كأس العالم للسيدات في 2019 والمقامة في فرنسا.

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ويحاول الاتحاد تدريب السيدات على استخدام تقنية الفيديو والتعامل مع أصعب الظروف قبل المونديال ولذلك هناك اهتمام كبير بتواجدهن في دوري الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أنّ تولي السيدات مهام حكم الراية موجود في الدوري الفرنسي منذ 1996 وكانت أول امرأة هي نيللي فيينو والتي اعتزلت في 2007.

ويتواجد أيضًا سيدات تقود مباريات في الدوري الألماني تحكيميًا منذ فترة. 

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