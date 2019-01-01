للمرة الأولى - امرأة تحكم مباراة في الدوري الفرنسي

كأس العالم للسيدات وراء قيادتهم مباريات في دوري الدرجة الأولى

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين ستيفاني فرابار لمباراة ستراسبورج وأميان لتصبح أول أمرأة تتولى تحكيم مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أنّ ستيفاني ستصبح أول امرأة تتولى التحكيم في دوري الدرجة الأولى بعد تطبيق الفكرة في الدرجة الثانية منذ 2014.

وجاء الهدف من تعيين امرأة لقيادة المباراة هو تطوير التحكيم النسائي استعدادًا لبطولة كأس العالم للسيدات في 2019 والمقامة في فرنسا.

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde féminine 2019, Stéphanie Frappart a été désignée pour officier lors de la prochaine journée de . https://t.co/U15Qb6pY0Q — FFF (@FFF) April 23, 2019

ويحاول الاتحاد تدريب السيدات على استخدام تقنية الفيديو والتعامل مع أصعب الظروف قبل المونديال ولذلك هناك اهتمام كبير بتواجدهن في دوري الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أنّ تولي السيدات مهام حكم الراية موجود في الدوري الفرنسي منذ 1996 وكانت أول امرأة هي نيللي فيينو والتي اعتزلت في 2007.

ويتواجد أيضًا سيدات تقود مباريات في الدوري الألماني تحكيميًا منذ فترة.