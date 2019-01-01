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المدير الرياضي ليوفنتوس يعلنها: نعم طالبنا التعاقد مع إيكاردي

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المدير الرياضي ليوفنتوس يؤكد وجود مفاوضات مع نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اعترف فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أن إدارة البيانكونيري طلبت التعاقد مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

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وكان إيكاردي قد اقترب مؤخرًا بأخبار تفيد باقترابه الرحيل عن صفوف إنتر ميلان، وذلك بعد المستجدات الأخيرة التي حدثت بينه وبين الإدارة.

وكانت إدارة إنتر ميلان قد قامت بسحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي كإجراء تأديبي دون إبداء أسباب.

وأشارت بعض المصادر إلى أن تصرف إدارة إنتر ميلان في حق ماورو إيكاردي جاء على إثر اكتشاف توقيعه لأحد الفرق الأخرى، دون ذكر اسم الفريق.

ووفقًا لذلك، اعترف فابيو باراتيسي المدير الرياضي لفريق السيدة العجوز أن يوفنتوس قد طلب بالفعل التعاقد مع ماورو إيكاردي.

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يذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي مقابل حوالي 120 مليون يورو.  

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