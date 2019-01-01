المدير الرياضي ليوفنتوس يحسم مصير خضيرة

هل يرحل خضيرة عن يوفنتوس؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حسم فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، موقف سامي خضيرة، لاعب الفريق، بعد ارتباطه بالانضمام لأكثر من نادي خلال الصيف الجاري.

التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية رحيل الألماني إلا أنّ المدرب ماوريسيو ساري متمسك به.

وقال باراتيتشي في تصريحات صحفية: "سامي لاعب في الفريق ونحن سعداء باستمراره معنا".

وكانت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" قد أكدت أنّ إدارة البيانكونيري تراجعت عن موقفها ببيع خضيرة وذلك بعد طلب ساري بقاء اللاعب.

وقد يرحل بليز ماتويدي عن صفوف السيدة العجوز في ظل اهتمام موناكو بضمه رغم تعقيدات الصفقة.

جدير بالذكر أنّ خضيرة انضم إلى يوفنتوس في 2015 قادمًا من ريال مدريد.