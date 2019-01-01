المدير الرياضي ليوفنتوس يشكر كونتي وديل نيري على التتويج بالسكوديتو

يوفنتوس وبطولة ثامنة على التوالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، التعليق على مستقبل ماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق، في أعقاب التتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس مساء السبت على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل واحد ليفوز رسمياً بلقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي.

وقال باراتيتشي مع "دازون": "سنتحدث عن مستقبل أليجري لاحقاً، اليوم ليس الوقت الأنسب لفعل الأمر، يجب أن نهنيء الجميع على تحقيق هذا اللقب، يوم مهم لنا".

وأكمل: "علينا التفكير في كل من ضحى من أجل الاحتفال اليوم، نحن مجموعة تعمل هنا تضم عديد الأشخاص، الفوز لثمانية أعوام أمر مستحيل، عندما وصلت الأرباح كانت 200 مليوناً، الآن 500".

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🏟 لعب : 957 مباراة 🏟

⚽ سجل : 684 هدفًا⚽

🏹 تُوج بـ : 30 بطولة 🏆



وحده فقط من يفعل ذلك 🔝🔝👏 pic.twitter.com/LK2vMF80m6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

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وواصل باراتيتشي: "يجب شكر الجميع، بداية من ديل نيري، مروراً بكونتي، ووصولاً لأليجري، الجميع ساهم في الإنجاز، نشعر بالحزن بسبب ما حدث من أياكس ولكن لا تنسى أننا خمس مرات في ربع النهائي ومرتين بلغنا النهائي".

وختم بالحديث عن الميركاتو: "كييزا لاعب رائع، ولم نكن ننتظر اليوم لمشاهدته عن قرب، أما بخصوص القيام بصفقة مثل رونالدو مجدداً فهذا سيكون صعباً، نحن نفكر دوماً في الميركاتو".

يذكر أن ماسيمليانو أليجري كان قد خلف أنطونيو كونتي في تدريب يوفنتوس في 2014، والأخير بدوره تولى بدلاً من جيجي ديل نيري عام 2011.