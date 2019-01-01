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المدير الرياضي ليوفنتوس: بوجبا ورابيو لاعبان رائعان

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Getty Images
هل ينضم الفرنسيان إلى البيانكونيري؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

علق فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، على اهتمام فريقه بالتعاقد مع نجمي فرنسا أدريان رابيو وبول بوجبا خلال الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير أن الاتفاق وشيك بين يوفنتوس ورابيو للانضمام مجاناً، بينما تحدثت عن مفاوضات مع وكيل بوجبا مينو رايولا في الأيام الماضية.

وقال باراتيتشي في مؤتمر تقديم ماوريتسيو ساري مدرباً للفريق: "بوجبا ورابيو لاعبان رائعان، بول حالياً في مانشستر يونايتد ونتمنى له الخير".

وأضاف: "تطور معنا وأصبح من الأفضل وكذلك تحول لبطل العالم، ولكنه في مانشستر، رابيو في المقابل نحن نتفاوض ولكن ليس معه فقط".

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وختم: "سنرى ما سنفعل، وماذا سنبنى ونقدم مع ساري".

وقدم يوفنتوس مساء الخميس ساري مدرباً جديداً للفريق ليخلف ماسيمليانو أليجري في القيادة الفنية.

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