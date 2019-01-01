المدير الرياضي لنابولي يقابل واندا نارا من أجل إيكاردي الذي يفضل يوفنتوس

ماورو إيكاردي بين يوفنتوس ونابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

التقى المدير الرياضي لنابولي جينتولي بزوجة ماورو إيكاردي واندا نارا من أجل التفاوض حول إمكانية انضمام زوجها إلى نادي الجنوب.

وبات يوفنتوس ونابولي هما أبرز المهتمين بخدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف كوريري ديلو سبورت عن مقابلة تمت بين المدير الرياضي لنادي نابولي وبين زوجة ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله لم تؤدِ إلى أي شيء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وطلب رئيس نادي نابولي دي لاورينتس أن يعقد مقابلة بينه هو وبين واندا من أجل تقديم عرض جديد لهداف إنتر خلال الأيام المقبلة.

ولكن على ما يبدو، وحسب ما قالته واندا لممثلي نابولي فإن إيكاردي يفضل يوفنتوس في الوقت الحالي ويعطي لهم الأولوية الآن.

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يذكر أن مصادر صحفية إيطالية كانت قد نقلت أن إيكاردي هدد ممثلي إنتر بالبقاء على مقاعد البدلاء لعامين يحصل فيهما على راتبه دون أن يلعب ومن ثم يرحل مجانًا.