المدير الرياضي لنابولي يرد سريعًا على هجوم أنشيلوتي اللاذع

المسؤول البارز في نابولي يدافع عن مجلس الإدارة

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تفاعل سريعًا المدير الرياضي لنادي نابولي سيرو بوريلو، مع التصريحات الغاضبة التي أدلى بها المدير الفني كارلو أنشيلوتي، عن استيائه من عدم التزام الإدارة بموعد إعادة ترميم غرفة خلع ملابس قلعة "سان باولو".

وأطلق مدرب ريال مدريد الأسبق العنان لنفسه، بتصريحات أثارت جدلاً على نطاق واسع في الساعات القليلة الماضية، متعجبًا من التأخر المبالغ فيه لإنجاز العمل غير المعقد في غرفة خلع الملابس.

وقال المسؤول البارز في النادي في تصريحات لراديو Kiss Kiss "أولا. أسمحوا لي أن أوضح لكم شيئًا مهمًا، وهو أن الالتزام كان من قبل المنطقة وليس من مجلس الإدارة، لكني تفقدت الملعب، وبصرف النظر عن الأبواب التي تحتاج ضبط وتهوية، فإن الباقي على ما يرام".

وختم حديثه في هذه الجزئية "بداية من يوم السبت، سيتمكن فريق نابولي من استخدام غرفة خلع الملابس بشكل منتظم، وهي الغرفة التي تم تجديدها مؤخرًا".

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=.... 👇 pic.twitter.com/XkEZWEQ4jb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وجاءت هذه التصريحات، لطمأنة كارليتو بعدما أعرب عن قلقه من الوضع الحالي، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فقراء الجنوب الإيطالي لاستقبال سامبدوريا وليفربول الأسبوع المقبل.