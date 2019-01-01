المدير الرياضي لنابولي يثير الجدل بشأن استبعاد إنسيني أمام جينك

كرستيانو جينتولي يتحدث عن استبعاد كارلو أنشيلوتي للورينزو إنسيني من مواجهة نابولي وجينك وتفضيل يورينتي وميرتينز

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تحدث كرستيانو جينتولي المدير الرياضي لنادي نابولي عن استبعاد النجم الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني من تشكيل الفريق الذي سيواجه جينك مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيشاهد إنسيني مواجهة نابولي وجينك من المدرجات اليوم، حيث تم استبعاده من القائمة بشكل نهائي، ليبتعد عن التشكيل الأساسي وكذلك عن دكة البدلاء.

وحول ذلك، أكد كرستيانو جينتولي المدير الرياضي لنادي نابولي أن الأمر يعد قرارًا فنيًا يرجع فقط إلى طبيعة المباراة ورؤية المدرب كارلو أنشيلوتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وقال جينتولي إن المباراة صعبة وسيلعب فيها الفريق خارج القواعد، استبعاد لاعب والاستعانة بخدمات آخر يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لامتلاك نابولي مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز.

وأضاف: "في مباراة كتلك تحتاج إلى مهاجم طويل القامة كفيرناندو يورينتي، ولاعب مهاري بالكرة على الأرض ويتمتع بالسرعة مثل درايس ميرتينز، إنسيني مميز أيضًا ولكن من الممكن أن يكون هناك أولوية للاعب يلعب في مركز آخر"

وتابع: "نحن ننافس على جبهة الدوري ودوري أبطال أوروبا، ولا يمكن خوض جميع المباريات بنفس اللاعبين، 11 لاعب لا يكفون أبدًا للعب المباريات المحلية والأوروبية كلها، المداورة تكون حلًا للمشاكل البدنية"

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يذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات، كما فاز في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا على حامل اللقب ليفربول بثنائية.