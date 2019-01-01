المدير الرياضي للسد يتحدث عن التتويج بالدوري القطري

السد يتوج بالدوري القطري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه محمد غلام المدير الرياضي لنادي السد القطري، رسالة شكر وتقدير للجهازين الفني والإداري للفريق بعد ما قدموه خلال الموسم الحالي.

وتوج السد بالبطولة بعد غياب حيث كانت هناك مطاردة قوية من الدحيل في الجولات الأخيرة من الموسم ولكن التعادل بينهما أعطى السد فرصة إنهاء البطولة المحلية.

وقال غلام في تصريحات صحفية: "الزعيم أمتع وأبدع وقدم مباريات مميزة خلال الموسم الحالي ويستحق التتويج بالفعل على ما قدمه".

وأضاف: "الزعيم مكانه الطبيعي أعلى منصات التتويج، فهو كبير وسيظل داعم للمنتخبات الوطنية، والفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة من الموسم".

واختتم: "نستحق البطولة وأتمنى أن تكون فاتحة خير لبقية بطولات الموسم والتي ستشهد منافسة قوية مع جميع الفرق".

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وتوج السد بعد أن ارتفع رصيده إلى 54 نقطة بعد مرور 21 جولة، حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة ويتبقى 3 مواجهات.