المدير الرياضي للاتحاد الإسباني: قرعة استثنائية وسعداء بعودة إنريكي

خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الرياضي للاتحاد الإسباني يتحدث عن أزمة مورينو وإنريكي الأخيرة

قال خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الرياضي للاتحاد الإسباني لكرة القدم إن قرعة كأس الأمم الأوروبية استثنائية وستحمل تحديات لمنتخب لاروخا وصدامات قوية لبقية المنتخبات.

وأوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الخامسة مع كل من السويد وبولندا والمتأهل من ملحق المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لليورو.

وعقب القرعة التي أسفرت عن مجموعة نارية تضم فرنسا والبرتغال وألمانيا، قال خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الرياضي للاتحاد الإسباني لكرة القدم إن القرعة جنبت لاروخا مواجهات صعبة ولكنها في نفس الوقت ستحمل تحديات أخرى ليست بالسهلة.

وأضاف: "تجنبنا مواجهة البرتغال وفرنسا مبكرًا وهذا إيجابي، ولكن في الفترة المقبلة علينا الاستعداد للبطولة بالشكل الأمثل نظرًا لصعوبة المنافسة مع جميع المنتخبات المتأهلة"

وتابع: "بالنسبة لموجهات بولندا والسويد فهي لن تكون سهلة لأن كلا المنتخبين قد أظهر مستويات مميزة خلال التصفيات وخلال الفترة الأخيرة"

وحول الخلاف ما بين لويس إنريكي وروبيرتو مورينو قال: "هناك الكثير من الأقاويل قيلت خلال الأسابيع الماضية، ولكن المهم الآن هو الفرعة وما نتج عنها والمرحلة المقبلة استعدادًا لليورو"

وأردف: "سعداء بعودة لويس إنريكي إلى تدريب المنتخب مرة أخرى، لقد مر بظروف صعبة وكان قويًا ونجح في التغلب على المشاعر السلبية"

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يذكر أن المنتخب الإسباني قد ودع النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية والتي أقيمت في فرنسا عام 2016 من دور الستة عشر بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا بهدفين للا شيء.