المدير الرياضي لقاسم باشا: تريزيجيه لديه عروض من السعودية وقطر

المحترف المصري متألق في تركيا، فهل سينتقل لإحدى الدوريات الخليجية؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد نورسال بيلجين؛ المدير الرياضي لنادي قاسم باشا، امتلاك المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ لاعب الفريق، عدة عروض من مختلف الدوريات على رأسها الدوريين السعودي والقطري.

المحترف المصري شارك الموسم الجاري في 37 مباراة، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وقال بيلجين، في تصريحاته لصحيفة "خبر 7" التركية: "تريزيجيه لديه عديد العروض سواء خارجية أو داخلية، هو لاعب مفيد لنا للغاية، ومتعدد الأدوار، ولا يريد الرحيل".

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وأضاف: "مستقبل اللاعب سيتحدد وفقًا للعروض التي سيتلقاها، هو لديه عروض من قطر والسعودية ودول أخرى، لكننا لدينا سياسة خاصة في البيع والشراء".

يذكر أن المحترف المصري كان قريبًا من الرحيل إلى الدوري الصربي في يناير الماضي إلا أن ناديه تراجع في النهاية.

وأمتلك تريزيجيه عروضًا من جلطة سراي وفنربخشة، بجانب إنتر ميلان وبارما الإيطاليين خلال الميركاتو الصيفي الماضي.