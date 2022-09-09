المدير الرياضي لدورتموند: هالاند كان عبئًا علينا قبل رحيله!

الحياة سارت بصورة طبيعية في النادي الألماني بعد بيعه

يؤمن سيباستيان كيل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني، بأن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، كان عبئًا على ناديه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

هالاند رحل عن دورتموند ببداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منضمًا إلى سيتي في صفقة وصلت قيمتها 51 مليون جنيه استرليني، وفقًا للشرط الجزائي بعقده مع ناديه السابق.

ورغم تألق اللاعب بصفوف الفريق وتسجيله 86 هدفًا في 89 مباراة، إلا أن كيل يرى أن اللاعب كان مصدر إلهاء لدورتموند وبعد رحيله استمرت الحياة بصورة طبيعية.

وقال كيل في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية:"بقدر تقديرنا لإرلينج والنجاح الذي حققه معنا، إلا أن الأمر أصبح عبئًا على النادي في النهاية".

وأضاف:"سواء في غرفة الملابس أو بالنادي بشكل عام كل شيء كان يعتمد عليه فقط لذلك البيئة لم تكن صالحة".

وتابع:"توقيت البيع كان مناسبًا سواء بالنسبة لنا أو مانشستر سيتي، حقيقة أن أول 10 أهداف لنا هذا الموسم سجلها 10 لاعبين مختلفين تثبت ذلك".

يذكر أن هالاند البالغ من العمر 22 سنة يحظى ببداية نارية لمسيرته مع سيتي، بنجاحه في تسجيل 12 هدفًا حتى الآن، حيث أحرز 10 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدفين أمام إشبيلية بدوري أبطال أوروبا.