المدير الرياضي لبروسيا دورتموند: بايرن ميونخ المرشح الأول للفوز بالدوري

تعرف على تصريحات زورك حول المنافسة في البوندسليجا

أكد المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، مايكل زورك، أنّ بايرن ميونخ الأقرب للفوز بالدوري الألماني رغم احتلال الأخير المركز الثاني في ترتيب البوندسليجا.

بروسيا دورتموند يتصدر ترتيب الدوري الألماني قبل أيام من مواجهة بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.

ونوقال زورك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "بايرن ميونخ سوف يقوم بكل شيء لأجل الفوز بالمباراة".

وتابع: "النادي البافاري هو المرشح الأبرز للفوز بالدوري الألماني نظرًا لإمكانيات الفريق الهائلة ولكننا سنحاول الفوز باللقاء المقبل وتوسيع الفارق والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية".

عليك اختيار لاعب منهم ليتحمل مسؤولية تسديد الركلات الحرة في فريقك.. من تختار؟ 👀 pic.twitter.com/WHbyGRZzJ6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

واختتم: "على الورق سنواجه منافسين أقل صعوبة من بايرن ميونخ في المباريات المتبقية من الموسم ولكن كل شيء وارد".

ولم يحقق بروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني منذ 2012 بينما حصد بايرن ميونخ اللقب في آخر 6 مواسم على التوالي.