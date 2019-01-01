المدير الرياضي لباتشوكا: مانشستر يونايتد يراقب لوزانو منذ سنوات

ماركو جارسيس المدير الرياضي لباتشوكا المكسيكي يتحدث عن اهتمام مانشستر يونايتد نجم أينهوفن لوزانو منذ سنوات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ماركو جارسيس المدير الرياضي لنادي باتشوكا المكسيكي إن مانشستر يونايتد يراقب النجم الشاب لوزانو منذ سنوات.

وكانت العديد من المصادر قد قالت إن مانشستر يونايتد يبدو مهتمًا بخدمات الجناج المكسيكي من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحف الإنجليزية فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع حوالي 35 أو 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع لوزانو من بي إس في أيندهوفن.

وحول ذلك، لم تبدأ قصة مانشستر يونايتد و النجم المكسيكي الشاب منذ التحاقه بأيندهوفن ولا بعد نهاية كأس العالم الأخيرة وتألقه فيها.

حيث قال ماركو جارسيس المدير الرياضي لنادي باتشوكا المكسيكي ــ الفريق السابق للوزانو قبل التحاقه بأيندهوفن ــ إن مانشستر يونايتد يراقب اللاعب منذ سنوات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وقال جارسيس: "مانشستر يونايتد يعد أحد أول المهتمين بخدمات لوزانو، قبل حتى أن يصبح حديث الجميع بعد ظهوره مع المنتخب في كأس العالم في روسيا"

وأضاف: "لقد جاء مسؤولو مانشستر يونايتد إلى المكسيك منذ حوالي 4 سنوات، حين كان يبلغ لوزانو من العمر 19 عامًا فقط، وسألوا عن إمكانية التوقيع معه"

وتابع: "لوزانو تطور بشكل كبير، لذا كان من الطبيعي أن يزداد عدد المهتمين بخدماته، وبالطبع يعلو يرتفع سعره بهذا الشكل، لقد كان لاعبًا سابقًا لباتشوكا وأتمنى له كل التوفيق مستقبلًا"

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يذكر أن لوزانو كان قد تألق مع المنتخب المكسيكي في كأس العالم، وسجل هدف الفوز على ألمانيا في المباراة الأولى للمنتخب في المونديال"