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المدير الرياضي لإشبيلية: التعاقد مع موراتا أمر معقد

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موقف موراتا معقد في تشيلسي ولكن من الصعب انضمامه لإشبيلية

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد خواكين كاباروس، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، صعوبة التعاقد مع ألفارو موراتا من تشيلسي الإنجليزي.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب موراتا من الرحيل عن صفوف تشيلسي مع إمكانية الانضمام إلى الفريق الأندلسي.

وقال كارباروس في تصريحات للموقع الرسمي: "نحن بالفعل لدينا اهتمام بالتعاقد مع موراتا، ولكنها عملية معقدة للغاية".

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وتابع: "من الصعب للغاية التفاوض مع تشيلسي وهناك أكثر من خيار لجلب موراتا ولكن الأمور لا تسير بصورة جيدة".

إشبيلية أيضًا يسعى للتعاقد مع منير الحدادي الذي قد يرحل بنهاية الموسم الجاري مجانًا بعد انتهاء عقده مع البلوجرانا.

وحول هذا الأمر، علّق المدير الرياضي: "إنّه أيضًا خيار جيد للغاية لأنّه صغير السن ولديه الإمكانيات التي نبحث عنها".

واختتم: "عقده ينتهي في يونيو وتقريبًا لن يجدد عقده ولا أدري إن كان سينضم لنا في يناير أم لا. حتى الآن لا يوجد شيء حاسم في الأمر".

وكان إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قرر حرمان منير من اللعب لنهاية الموسم بسبب رفضه التجديد.

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