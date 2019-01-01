المدير الرياضي السابق لآرسنال يكشف لـ جول كواليس اقتراب هازارد ورحيل فان بيرسي وضم أوزيل

هازارد وهنري وجيلبرتو سيلفا وأوزيل وآخرون.. ماذا حدث لآرسنال في فترة لو؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف ديك لو المدير الرياضي السابق لآرسنال في تصريحات خاصة لنسخة جول الإنجليزية عن كواليس بعض الصفقات التي أجراها الفريق أو كان قريبًا منها في عقده.

وتحدث لو عن بعض الصفقات التي أجراها آرسنال في عهده والتي لم ينجح في حسمها، وكان أبرزها مسعود أوزيل ورحيل روبين فان بيرسي والفشل في التعاقد مع إيدين هازارد.

وحول كون آرسنال قريبًا من التعاقد معه قال لو: "أردنا القيام بهذه الصفقة، ولكن إدارة النادي طالما فكرت في التصرف بحكمة فيما يتعلق بالأمور المادية وأسعار الصفقات"

وأضاف: "كنا في حاجة لكل جنيه استرليني، لذا لم نستطع أخذ خطوة حقيقة من أجل التفاوض معه بشكل رسمي مما سيؤدي إلى ضمه في النهاية"

وحول مسعود أوزيل قال لو إن التعاقد معه لم يكن أمرًا سهلًا في ذلك الوقت، خاصة أنه جاء في وقت تألق اللاعب الملفت مع ريال مدريد.

وأضاف: "تلقينا إشارات من مدريد بأن لديهم لاعبين للبيع، لذا فقد توجهت للقاء مع جوزيه أنخيل سانشيز، المدير العام لمدريد ، وقال إن النادي سيفكر في بيع كريم بنزيما أو أنخيل دي ماريا وقد أعطاني رقمًا تقريبيًا للمبلغ المطلوب"

وتابع: "لذلك دعوت إيفان وأرسين. كنا جميعًا حذرين ومتشككين للغاية، ولكن الشيء الوحيد الذي عرفناه بناءً على ذلك الاجتماع هو أنه كان عليهم بيع شخص ما"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وحول بقية الكواليس قال: "كان جازيديس في تركيا في ذلك الوقت بينما كان أرسنال يلعب مع فناربخشه في دوري أبطال أوروبا على مستوى الأدوار التمهيدية، لكنه غادر على الفور فندق الفريق للسفر إلى مدريد للانضمام إلىينا ومتابعة المحادثات مع سانشيز"

وأضاف: "في صباح اليوم التالي تم طرح اسم أوزيل ضمن القائمة التي من الممكن أن يفرط في أحدهم ريال مدريد لأول مرة، فكان الأمر إيجابيًا بالنسبة لنا ولفينجر تحديدًا الذي كان يبحث عن لاعب من هذا النوع في وسط ملعبه"

وتابع: "جلسنا مع خوسيه أنخيل، الذي قال إن أنشيلوتي لا يريد بيع أي من بنزيما أو دي ماريا، لكنه سيبيع أوزيل من أجل تعويض قيمة التعاقد مع بيل"

وأضاف: "هنا طلبنا التحدث معه، لكن ريالمدريد قالوا إنهم يريدون التفاوض معهم أولاً. لا أعتقد أنها كانت مكالمة هاتفية سعيدة لأوزيل. ثم تحدثنا معه وتوجه والده ومستشار الأعمال إلى لندن حيث التقينا بهم لأول مرة"

وقال لو: "تقدمت المحادثات بشكل جيد خلال الأيام التالية وبعد ذلك، مع الانتظار 48 ساعة فقط كانت الصفقة جاهزة للعمل. ولكن كان هناك عقبة واحدة كبيرة في الطريق، كان اسمها دانيال ليفي"

وأضاف: "حين توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع جاريث بيل واقتنع توتنهام بالعرض، وصلنا إلى نقطة الحسم في قضية أوزيل مقابل مليون يورو"

وقال حول رحيل النجوم: "الأزمة المالية في آرسنال هي من جعلتنا نفقد عددًا من نجومنا، فقد رحل تييري هنري وسيسك فابريجاس وإيمانويل أديبايور وسمير نصري"

وأضاف حول فان بيرسي: "الرجل كان لاعبًا في آرسنال لفترة طويلة وحقق خلالها مع الفريق عددًا من الأرقام المميزة وبات أيقوبة بالنسبة للجماهير"

وتابع: "فان بيرسي فكر في الفوز بالبريميرليج مع مانشستر يونايتد، لم نستطع منعه من الرحيل، لقد أخبرنا أنه حسم قراره ولن يفكر في شيء آخر"

وقال أيضًا: "لقد أبلغ النادي أنه لن يوقع على عقد جديد حتى قبل أن يتقدم الشياطين الحمر من أجل ضمه، في صفقة تعتبر هي الخسارة الأكبر بالنسبة لآرسنال من بين لاعبيه الذين خرجوا من الفريق"

وأضاف: "أعتقد أن فان بيرسي اختار الخيار الأسهل، لقد فضل الأموال والألقاب على الجماهير، في وقت أنا متأكد فيه أنه في حال استمر في آرسنال كان سيصبح أحد أبرز أساطير النادي"

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يذكر أن روبين فان بيرسي قد اعتزل بنهاية الموسم المنصرم، كما اعتزل هنري وخاص أول تجاربه التدريبية قبل أن يفشل مع موناكو، فيما يستمر هازارد إلى حد الآن، بعدما انتقل إلى ريال مدريد خلال الأيام الماضية.