المدير الرياضي لإنتر: الحديث عن عودة مورينيو أمر طبيعي

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، أن مشورع النادي مع مدربه لوشيانو سباليتي مستمر وأكد أن الأحاديث حول عودة جوزيه مورينيو بالنسبة له ليست مفاجأة.

ورحل جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد قبل أسبوعين لسوء النتائج، لتتحدث الصحف الإيطالية عن إمكانية عودته لإنتر من جديد.

وقال أوسيليو مع "سكاي": "الحديث عن عودة مورينيو ليس مفاجيء، ولكن نحن في زمن على الجميع أن يقول شيئاً ما". اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأضاف: "نحن نعمل بعلانية وبعيداً عن المشاعر ومشروعنا مع سباليتي سيستمر لسنوات عدة قادمة".

وأردف: "سونينج مجموعة طموحة وتعمل على إعادة إنتر سريعاً للانتصارات، وليس الاكتفاء بتحقيق المرتبة الثالثة أو الثانية".

وحول عودة المفاوضات من أجل لوكا مودريتش: "لا نستبعد الأمر أبداً، لو ريال مدريد أراد التفاوض نحن هنا لأن الحديث عن لاعب من طراز عالمي".

يذكر أن مورينيو قاد إنتر لموسمين ما بين 2008 و2010 وحقق لقبي دوري وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا والسوبر.