المدير التنفيذي لبيراميدز: جهاز المنتخب يحاول كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي الفريق

أزمة تواجه منتخب مصر من جديد بسبب لاعبي بيراميدز

تحدث ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن استبعاد لاعبي فريقه من معسكر منتخب مصر الحالي بسبب عدم إرسالهم خلال الأيام الماضية.

وامتنع لاعبو بيراميدز عن الانضمام لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية بحجة عدم إخطار النادي بذلك، مما ترتب عليه قرار حسام البدري باستبعاد اللاعبين.

وقال ممدوح عيد في تصريحات تلفزيونية: "المنتخب لم يتواصل معنا مثلما تواصل مع جميع الأندية من أجل ضم لاعبيهم مبكرًا".

وأضاف: "هل رحيل حسام البدري عن رئاسة بيراميدز له علاقة بذلك؟، حاولت التواصل معه خلال الأيام الأخيرة من أجل الاتفاق على انضمام اللاعبين ولم يرد عليّ".

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وتابع عيد: "الجهاز الفني لمنتخب مصر يحاول كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي فريق بيراميدز من معسكر منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيريا وديًا استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 يومي 14 و18 نوفمبر.