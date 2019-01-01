المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد ينفي إمكانية ضم رودريجو

أخبار سارة لفالنسيا

نفى جيل مارين، المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، إمكانية التعاقد مع رودريجو من فالنسيا خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

أتلتيكو مدريد حاول ضم رودريجو في الصيف الماضي ولكن المدير الرياضي للخفافيش السابق رفض بيع اللاعب.

وقال مارين في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "لا يوجد أي منطق في دخول سوق الانتقالات الشتوية ومحاولة ضم رودريجو، فالنسيا وصل ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ولديه مواجهة مع أتالانتا الفوز بها يعني الوصول إلى ربع النهائي والحصول على مكاسب مالية أكبر".

وتابع: "لا أعتقد أنّ فالنسيا سوف يوافق على بيع اللاعب، كما اننا حاليًا وصلنا إلى 90% من سقف الرواتب المصرح بها في الدوري الإسباني وعليه يجب التفكير في طريقة إنفاق الأموال".

وأكد مارين رغبة أتلتيكو مدريد في تدعيم الخط الهجومي في ظل إصابة دييجو كوستا ووجود ألفارو موراتا فقط مشيرًا إلى صعوبة جلب لاعب كبير في يناير رغم أهمية الأمر.

واختتم: "لدينا بطولة السوبر الإسباني في يناير وبعدها مواجهة ليفربول في دوري الأبطال ولابد من دعم الفريق وسوف نرى ما الذي سنفعله في يناير رغم أنّ اختياراتنا محدودة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب إيدنسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، من الرحيل إلى أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولكن تقارير صحفية أخرى أكدت صعوبة إتمام الصفقة في يناير وأنّ الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان لن يرحل سوى في الصيف المقبل.