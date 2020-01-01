المدير التنفيذي السابق للشباب: تركي آل الشيخ أنقذ الليوث

الشباب يمر بمرحلة صعبة في المواسم الأخيرة

تحدث خالد الزيد المدير التنفيذي الرياضي السابق للشباب عن أزمات إدارة الليوث خلال الفترة الذي تواجد بها في النادي بالفترة الأخيرة.

وكان الشباب يعاني من بعض الأزمات ساهمت في ابتعاده عن الألقاب أو المراكز المتقدمة في الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة.

وقال الزيد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن سبب مرور الشباب بأمان من الأزمات المالية خلال فترته في النادي، كان سببها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة العامة السابق.

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وأضاف المدير التنفيذي السابق للشباب خلال تصريحاته: "قدمنا مستويات طيبة مع كارينيو ولكن الخسارة أمام الأهلي وقتها تسبب في العودة للصراعات والدخول في أزمات مالية جديدة، لولا تدخل تركي آل الشيخ كان النادي اليوم في وضع لا يحسد عليه".

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وتابع الزيد: "تركي آل الشيخ أبعد عن النادي الكثير من القضايا المعلقة في الفيفا والديون المتراكمة على الشباب خلال السنوات الأخيرة".

الشباب يعد من الـ5 الكبار في الدوري السعودي للمحترفين ولكن تراجع المستوى خلال المواسم الأخيرة ويسعى المسؤولون في استعادة مكانة الليوث مرة أخرى.