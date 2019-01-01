المدعية على نيمار بالاغتصاب تدلي بشهادتها لمدة 6 ساعات لدى الشرطة
أدلت ناجيا ترينداد السيدة التي اتهمت النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان باغتصابها بشاهدتها لدى شرطة ساو باولو ولمدة ست ساعات.
نيمار يظهر على كرسي متحرك بعد إصابته خلال مباراة قطر الودية 🤕— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩
لعنة الإصابات لا تريد أن تتركه! 🚑 pic.twitter.com/CybCX2REKY
وتم اصطحاب ناجيا لمركز الشرطة في منتصف اليوم بقميص أسود يغطي رأسها ليتم اخفائها عن الاعلام الذي يتابع البلاغ.
وبعد أن انتهت ناجيا من الشهادة الخاصة بها تم اصطحابها من داخل مركز الشرطة عن طريق المحامي الخاص بها ولم يتحدثا للمراسلين هناك.
وكانت الشرطة قد كشفت عن وجود بلاغ بالفعل ضد نيمار لكنهم رفضوا الخوض في تفاصيل البلاغ الذي تم تقديمه من ناجيا بنهاية الشهر الماضي.
وأدلت ناجيا بتصريحات صحفية سابقة أوضحت فيها تفاصيل بلاغها ضد نيمار، حيث ادعت أنه دعاها للسفر لباريس قبل أن يعتدي عليها جسديًا في غرفة إقامتها في العاصمة الفرنسية، رغم أنها كانت مستعدة لممارسة الجنس معه على حسب تعبيرها.
وقالت المدعية للمذيع أنها طلبت من نيمار استخدام واقي ذكري لكنه رفض تمامًا وبدأ في اظهار ملامح العنف والتصرف بشكل غريب عليها.
صاحبة اتهام الاغتصاب لنيمار تظهر على التليفزيون البرازيلي
وأضافت: "عندما غادر الغرفة أدركت ما حدث لي، وكم كان غبيًا وسيئًا معي، لقد اغتصبني مرارًا وتكرارًا".
وانتشر مقطع فيديو في الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يقال أنه لما حدث بعد الحادث بيوم واحد حيث ادعت ناجيلا أنه له هي ونيمار وهي تضربه وتقول له: "سأقوم بضربك هل تعلم لماذا؟ لأنك قمت بضربي بالأمس".
وكانت الشرطة البرازيلية قد أكدت لجول.كوم على وجود بلاغ لديها ضد نيمار بالفعل لكنها لم تناقش تفاصيله، وخرج اللاعب بنفسه لينفي الاتهامات في الأيام الماضية، حيث نشرتها صحيفة "UOL" أولًا قبل خروج مكتب العلاقات العامة الخاص به لينفي الاتهامات أيضًا.
جدير بالذكر أن نيمار كان قد تلقى دعمًا مباشرًا من قبل الرئيس البرازيلي حيث قال: "هذه لحظات صعبة لكنني أصدقه"، وظهر معه في صورة عقب ودية البرازيل أمام قطر التي شهدت إصابة لاعب باريس سان جيرمان ومغادرته للملعب.