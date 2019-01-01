المدعية على نيمار بالاغتصاب تدلي بشهادتها لمدة 6 ساعات لدى الشرطة

ناجيا ترينداد أدلت بشهادة لمدة ست ساعات لدى السلطات في البرازيل حول ادعائها أن نيمار لاعب باريس سان جيرمان أغتصبها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أدلت ناجيا ترينداد السيدة التي اتهمت النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان باغتصابها بشاهدتها لدى شرطة ساو باولو ولمدة ست ساعات.

نيمار يظهر على كرسي متحرك بعد إصابته خلال مباراة قطر الودية 🤕



لعنة الإصابات لا تريد أن تتركه! 🚑 pic.twitter.com/CybCX2REKY — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وتم اصطحاب ناجيا لمركز الشرطة في منتصف اليوم بقميص أسود يغطي رأسها ليتم اخفائها عن الاعلام الذي يتابع البلاغ.

وبعد أن انتهت ناجيا من الشهادة الخاصة بها تم اصطحابها من داخل مركز الشرطة عن طريق المحامي الخاص بها ولم يتحدثا للمراسلين هناك.

وكانت الشرطة قد كشفت عن وجود بلاغ بالفعل ضد نيمار لكنهم رفضوا الخوض في تفاصيل البلاغ الذي تم تقديمه من ناجيا بنهاية الشهر الماضي.

وأدلت ناجيا بتصريحات صحفية سابقة أوضحت فيها تفاصيل بلاغها ضد نيمار، حيث ادعت أنه دعاها للسفر لباريس قبل أن يعتدي عليها جسديًا في غرفة إقامتها في العاصمة الفرنسية، رغم أنها كانت مستعدة لممارسة الجنس معه على حسب تعبيرها.

وقالت المدعية للمذيع أنها طلبت من نيمار استخدام واقي ذكري لكنه رفض تمامًا وبدأ في اظهار ملامح العنف والتصرف بشكل غريب عليها.

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