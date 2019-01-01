المدرب الحلم - إدارة يوفنتوس تخطط للتعاقد مع جوارديولا

شوهد في اجتماع مع وكيل أعماله في مدينة ميلان الإيطالية

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، التحضير لتعيين مدير فني جديد للفريق بدلاً من ماسيميليانو أليجري المتوقع رحيله الصيف القادم.

يوفي أصبح على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته من أتلتيكو مدريد 2/0 في ذهاب دور الـ16 بثنائية نظيفة.

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شبكة "ميديا سيت" الإيطالية أكدت أن أليجري يقضي موسمه الأخير مع السيدة العجوز إلى حد كبير.

"لن أندم إذا ضاع لقب الدوري" - جوارديولا 🗨️ pic.twitter.com/n0J1T69mt7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

وأوضحت أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هو المدرب "الحلم" لتعويض رحيل أليجري.

إدارة البيانكونيري تؤمن بصعوبة إقناع بيب بالرحيل عن سيتي، لكنها متمسكة بالأمل مثلما حدث في صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأشارت التقارير الإيطالية أن جوارديولا شوهد في اجتماع مع وكيله وشقيقه "بيري" في ميلان منذ فترة، لتشتعل التكهنات حول مفاجأة قريبة.

يذكر أن صاحب الـ48 عاماً ربح الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع سيتي، وأصبح على أعتاب لقب جديد باحتلاله صدارة النسخة الحالية من البريميرليج بـ29 جولة من البطولة.