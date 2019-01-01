رسميًا - الشباب يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون

ألميرون يأتي خلفًا للروماني سوموديكا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الشباب، عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، خورخي ألميرون، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ألميرون يتولى مهمة تدريب الشباب، خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا، والذي رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للمدرب الأرجنتيني، ليتم الإعلان عن التعاقد معه.

ووقعت إدارة الشباب بقيادة خالد بن عمر البلطان، عقدًا احترافيًا مع خورخي ألميرون، لتولي مهمة تدريب الليوث الموسم المقبل.

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ48 عامًا، كان قد حقق بطولة الدوري الأرجنتيني وكأس السوبر وكأس المئوية، كما كان وصل لنهائي كوبا لبيرتادوريس مع جريمي بورتو البرازيلي، قبل الخسارة.

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خورخي ألميرون كان ضمن المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب الأرجنتين خلال الفترة الماضية، ليتولى أخيرًا تدريب الشباب السعودي.