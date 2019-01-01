المخاوف تزداد في مانشستر يونايتد بسبب مكتوميناي

اللاعب تعرض للإصابة أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر يونايتد، حالة من الغموض حول جاهزية لاعبه سكوت مكتوميناي وإمكانية عودته من الإصابة هذا الشهر.

مكتوميناي تعرض لإصابة في الكاحل يوم الخميس الماضي، خلال فوز الفريق على بارتيزان بالدوري الأوروبي.

المشكلة ظهرت على الدولي الاسكتلندي مرة أخرى بمواجهة الشياطين الحمر ضد برايتون بالدوري الإنجليزي.

المشكلة لم تمنع اللاعب من قائمة منتخب بلاده لخوض تصفيات يورو 2020 هذا الشهر، ولكنه قد لا يشارك بمباراتي قبرص وكازاخستان.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت هناك تخوفات من غياب مكتوميناي عن المواجهة الهامة ضد شيفيلد يونايتد بدوري يوم 24 نوفمبر الجاري.

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وتأتي هذه الأنباء لتوجه ضربة قوية للمدرب أولي جونار سولشاير، حيث يعتمد على النجم الشاب بشكل كبير هذا الموسم.

ولعب مكتوميناي 16 مباراة مع يونايتد حتى الآن، وحصل على جائزة لاعب الشهر بمانشستر مرتين متتاليتين.