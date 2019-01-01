المحمدي يعتذر للجماهير المصرية عقب الخروج الإفريقي

منتخب مصر ودع أمم إفريقيا من دور الـ16

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدم أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري ولاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالاعتذار للجماهير عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

ووجه المحمدي الشكر للجماهير المصرية التي ساندتهم خلال مباريات البطولة حتى الخروج الإفريقي، وتمنى أن يتم توفيقهم في السنوات المقبلة.

وقال قائد الفراعنة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية، وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت، وبالتوفيق في ما هو قادم".

اعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية. وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم — Ahmed Elmohamady (@Elmo_27) July 9, 2019

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من تحقيق الفوز في الثلاثة مباريات.